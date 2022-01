Ultimo saluto all’arcivescovo Desmond Tutu, simbolo della lotta anti-apertheid in Sudafrica

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL CAPO (SUDAFRICA) - Il Sudafrica dà l'ultimo saluto con i Funerali di Stato all'arcivescovo Desmond Tutu,eroe nazionale dell'anti-apartheid morto a 90 anni lo scorso 26 dicembre. Noto per essere modesto e schivo, Tutu ha disposto per una cerimonia semplice, la bara meno costosa possibile e che chi vuole faccia beneficenza invece di acquistare fiori. Il funerale nella cattedrale di San Giorgio a Città del Capo, dove Tutu officiava quando l'apartheid era ancora in vigore in Sudafrica. - (PRIMAPRESS)