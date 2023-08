Un palazzo nel centro di Johannesburg avvolto dalle fiamme: 52 vittime e 43 feriti

(PRIMAPRESS) - JOHANNESBURG (SUDAFRICA) - Sono almeno 52 morti e 43 feriti a seguito di un incendio che ha distrutto un edinficio di 5 piani nel centro di Johannesburg, in Sudafrica. Lo rendono noto i servizi d'emergenza della città. Le cause dell'incendio, divampato intorno all'1.30 del mattino, non state ancora accertate. I soccorritori sono al lavoro. Si cercano altri sopravvissuti all'interno dell'edificio. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. - (PRIMAPRESS)