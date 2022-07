Taxi: in 40mila in piazza per 48 ore di sciopero contro il Ddl Conorrenza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Iniziato lo sciopero di 48 ore dei taxi, di oggi 5 luglio e mercoledì, in tutta Italia. Senza esiti l'incontro tra la viceministra Bellanova e le associazioni di categoria che chiedevano lo stralcio dell'articolo 10 del Ddl Concorrenza. L'articolo affida una delega al Governo per "l'adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche". Secondo le associazioni di categoria, è la strada per la liberalizzazione selvaggia e il monopolio possibile di grandi gruppi. Saranno comunque assicurati i servizi essenziali. - (PRIMAPRESS)