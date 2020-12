Roma: per Pietro Genovese, figlio del regista Paolo è arrivata la condanna a 8 anni per l'omicidio stradale di Gaia e Camilla

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ arrivata a distanza di un anno, proprio a ridosso di Natale, la condanna di Pietro Genovese a otto anni per il duplice omicidio stradale in cui persero la vita le 16enni Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli. Le due ragazze furono travolte in Corso Francia dal figlio del regista Paolo Genovese, che viaggiava al volante della sua vettura con un tasso alcolemico oltre la norma. Il pm Roberto Felici aveva chiesto per lui una condanna a cinque anni. "Giustizia è stata fatta. Un grande dolore ma anche una grande vittoria per noi. Le bambine non torneranno più a casa ma abbiamo avuto la soddisfazione dell'assenza del concorso di colpa. Le ragazze hanno attraversato sulle strisce, con il verde pedonale, i nostri avvocati sono stati bravissimi a dimostrare ciò. Non ci aspettavamo una sentenza così". E' il commento delle madri di Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli. - (PRIMAPRESS)