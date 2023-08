Omicidio stradale Chris Abom: arrestato l’operaio di 44 anni che lo aveva investito

(PRIMAPRESS) - VERONA - È stato arrestato in serata l'operaio 39enne che la sera del 31 luglio ha investito il 13enne Chris Abom a Negrar di Valpollicella, dandosi poi alla fuga. Il giovane è morto a seguito delle fratture ed emorragia causate dall'impatto. L'esito dei rilievi stradali e dei successivi accertamenti, attraverso cui é stata ricostruita la dinamica dell'incidente,ha evidenziato un quadro esaustivo della condotta dell'automobilista. Il pm ha condiviso le risultanze investigative e richiesto al gip l'arresto. Sul pirata della strada grava anche il mancato soccorso che se tempestivo avrebbe potuto salvare il ragazzo come hanno sostenuto i medici che hanno tentato il disperato tentativo di mantenere in vita il gi9vane Chris. - (PRIMAPRESS)