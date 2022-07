Ohio, l’afroamericano Walker ucciso con 60 colpi dai poliziotti era ammanettato. Lo rivola un report della Cnn

(PRIMAPRESS) - OHIO (USA) - Un reportage della Cnn rivela che il giovane afroamericano Jayland Walker ucciso da poliziotti con 60 colpi in Ohaio, era ammanettato. Quando il suo cadavere è arrivato all'ufficio del medico legale per l'autopsia, si presentava con le manette ai polsi. Secondo una ricostruzione dell'emittente televisiva, dunque, al termine di un inseguimento, prima in auto e poi a piedi, ad Akron, in Ohio, l'uomo sarebbe stato ammanettato. Le immagini del medico legale contengono anche prove dei tentativi di salvargli la vita, compresi quelli che sembrano lacci emostatici e bende sul corpo. Walker, disarmato, era fuggito dopo un'infrazione stradale. - (PRIMAPRESS)