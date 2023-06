Usa, in Ohio un bimbo di 2 anni uccide con una pistola la mamma incinta sparandole alla schiena

(PRIMAPRESS) - USA - A neanche 24 ore di distanza dall'episodio della morte di un bambino sparato accidentalmente dal fratellino di 7 anni, in Ohio arriva un'altra tragedia causata dall'incauto uso di armi. Un bimbo di due ha sparato e ucciso la madre incinta. Il piccolo ha usato una pistola carica e senza sicura.E' stata la stessa donna, incinta di 8 mesi, a chiamare il numero d'emergenza spiegando che il figlio le aveva sparato accidentalmente. Inutili i soccorsi, la donna è deceduta in ospedale. I sanitari non hanno potuto neanche salvare il bambino che portava in grembo. E' l'ennesima tragedia che insanguina gli Usa a causa della grande diffusione delle armi da fuoco. - (PRIMAPRESS)