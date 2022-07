Odessa: ancora missili sulla città portuale. La violazione dell'accordo di Istanbul

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Nuovi attacchi missilistici russi sulla città portuale di Odessa come riferiscono funzionari locali. Dopo l'attacco dell'altro ieri proprio mentre si era tenuto ad Intanbul in Turchia l'accordo vigilato per l'export del grano ucraino sottoscritto da Russia, Ucraina e Nazioni Unite, le forze russe bombardavano Odessa. Azione prima smentita e poi confermata ma parlando di obiettivi militari. Questa mattina diversi razzi si sarebbero abbattuti sulla città violando di fatto parte dell'accordo per consentire alle navi cargo di consegnare i carichi di grano. Bombardamenti russi anche su infrastrutture civili nel centro di Kharkiv e, sempre nel Sud del Paese, sulla città di Mykolaiv.Le autorità hanno parlato di"potenti esplosioni" e chiesto alla popolazione di "restare nei rifugi". - (PRIMAPRESS)