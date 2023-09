Ucraina: 30 droni russi abbattuti nelle zone di Odessa e Mykolaiv. Zelensky parla di potenti misure di contrasto

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Le forze di difesa aeree ucraine hanno fatto sapere di aver distrutto nella notte oltre 30 droni lanciati dalle forze russe nelle regioni di Odessa e Mykolaiv, nel Sud del Paese. "Il nemico non smette di attaccare, di esercitare pressioni e cerca nuove tattiche, soprattutto con l'uso di attacchi massicci", ha detto la portavoce del comando meridionale dell'esercito ucraino. Intanto in un videomessaggio su Telegram, il presidente Zelensky ha detto che il governo lavora a nuove "potenti misure" per rafforzare la sicurezza. - (PRIMAPRESS)