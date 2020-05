Nola (NA): sequestrata dalla GdF una fabbrica di mascherine. Oltre 100 mila non a norma

(PRIMAPRESS) - NOLA - Una fabbrica clandestina di mascherine è stata sequestrata in provincia di Nola dalla Guardia di Finanza di Napoli. In un supermercato dismesso era stato allestito un opificio destinato alla produzione di mascherine fasulle e di oltre 100mila dispositivi di protezione individuali con loghi contraffatti. Denunciata una persona per contraffazione, ricettazione e frode. In un altro intervento, in una ditta di abbigliamento all'ingrosso, sequestrate altre migliaia di mascherine senza requisiti di sicurezza sanitaria. - (PRIMAPRESS)