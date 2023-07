Nola: la lite per un parcheggio il futile movente per l’omicidio del 28enne Domenico Esposito. Le telecamere incastrano l’assassino

(PRIMAPRESS) - NOLA (NAPOLI) - Sarebbe stata la lite per un parcheggio, ad aver causato l'omicidio di un 28enne, Domenico Esposito, accoltellato a morte nel centro commerciale Vulcano Buono di Nola (Napoli). Un custode, 20enne impiegato per una ditta privata che opera proprio nel centro commerciale progettato da Renzo Piano, è stato fermato con l'accusa di essere l'assassino. Durante l'interrogatorio avrebbe ammesso in parte le sue responsabilità. Ad incastrarlo i testistimoni ma anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. - (PRIMAPRESS)