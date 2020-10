L'American Chamber of Commerce in Italy nomina Andrea Ferrandi rappresentante della città di Brescia

(PRIMAPRESS) - BRESCIA – Il Consiglio di Amministrazione dell’American Chamber of Commerce in Italy (AmCham Italy), ha nominato Andrea Ferrandi nel ruolo di rappresentante per la città di Brescia per il biennio 2020-2022. Affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C - network di 118 camere di commercio americane in 105 paesi con oltre 3 milioni di imprese associate - AmCham Italy sviluppa e favorisce le relazioni economiche e culturali tra gli Stati Uniti e l’Italia, promuovendo e tutelando gli interessi dei propri Associati nell’ambito dell’attività di business tra i due Paesi. Grazie anche alla rete di rappresentanti locali nelle principali città italiane, AmCham Italy è in grado di garantire su tutto il territorio nazionale il supporto necessario alle imprese che intendono internazionalizzare, sviluppando la propria attività in un mercato come quello statunitense. Il neo-nominato Andrea Ferrandi è partner dello studio di commercialisti, avvocati e advisor finanziari Andersen, Andrea Ferrandi è un professionista con una significativa esperienza nell’assistenza legale nell’ambito di controversie civili e commerciali, con particolare focus in materia di violazioni contrattuali, responsabilità endosocietarie, di amministratori e altri organi sociali, controversie tra soci. Oltre ad aver lavorato a numerose procedure di insolvenza e concorsuali, fornisce consulenza e assistenza ai clienti per operazioni di M&A. Ferrandi ha anche un’importante competenza nella negoziazione e nella preparazione dei più frequenti contratti commerciali e assiste imprenditori ed investitori nella costituzione di start-up, seguendo l’iniziativa in tutte le sue fasi. - (PRIMAPRESS)