India nuovo record di morti in 24 ore (3.780). La Banca Centrale stanzia 6,7 mld di dollari per la sanità

Il numero di vittime giornaliere a causa della pandemia da Covid in India continua ad essere inquietante. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati altri 3.780 morti, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità. 382.315 i nuovi casi di contagio accertati, che portano il totale a 20 milioni 282.833. Complessivamente, il numero dei decessi è pari a oltre 222.000. Ma secondo alcuni reporter locali i numeri sono ancora più alti perchè non vengono contegiati i morti in casa ma solo quelli in ospedale. Intanto, la Banca centrale indiana ha annunciato lo stanziamento di 6,7 mld di dollari di finanziamenti a basso tasso di interesse per imprese operanti nel settore della sanità ma anche per aumentare la produzione di vaccini la cui produzione indiana, paradossalmente, viene tutta esportata.