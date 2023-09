G20: chiude il summit indiano con il passaggio di testimone al Brasile. Ecco i risultati

(PRIMAPRESS) - NEW DELHI - Il G20 chiude e Modi passa testimone a Lula Il premier brasiliano che ospiterà il prossimo summit dei leader del mondo. L'indiano Narendra Modi ha chiuso i lavori del vertice G20 di New Delhi proponendo una nuova riunione dei leader, ma virtuale, a novembre, prima del passaggio della presidenza del G20 al Brasile per una sorta di verifica e di allineamento dei punti concordati. L'incontro servirebbe a valutare i progressi fatti sulle questioni decise in questi due giorni. Nella cerimonia conclusiva del summit, il presidente brasiliano Lula ha sottolineato come affrontare la questione della disuguaglianza sia "fondamentale per affrontare i problemi della fame e di uno sviluppo sostenibile". Resta in questo summit il neo di non aver preso posizioni congiunte per una conclusione del conflitto tra Russia ed Ucraina ma il successo ottenuto con l'ingresso nel G20 dell'Alleanza Africana. Ed ultimo punto rilevante l'accordo sul corridoio ferroviario-marittimo tra Europa-India-Medio Oriente. - (PRIMAPRESS)