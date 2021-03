Inchiesta dati falsi Sicilia: l'assessore Razza non risponde ai magistrati. L'ufficio monitoraggio Covid paralizzato

(PRIMAPRESS) - PALERMO - L’assessore regionale alla Salute dimissionario, Ruggero Razza, indagato nell’ambito dell’inchiesta sui dati falsi sulla pandemia in Sicilia comunicati all’Istituto superiore della Sanità, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pm di Trapani. «Ruggero Razza dimostrerà l'inconsistenza delle accuse e l’errore di ricostruzione compiuto da magistrati territorialmente incompetenti», ha affermato il difensore legale di Razza. Intanto gli inquirenti hanno sequestrato cellulari e pc dell'intero ufficio per la raccolta dati che al momento è presidiato da un solo impiegato. - (PRIMAPRESS)