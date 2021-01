Covid: risalgono i positivi oggi a 10.497 e 603 vittime. Sono 57 i pazienti ricoverati in terapia intensiva

(PRIMAPRESS) - ROMA - Salgono i casi, 10.497 e i decessi, 603 Sono 10.497 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, lunedì i erano stati 8.824. Quasi raddoppiato il numero delle vittime: 603rispetto ai 377 morti di lunedì. Sono 254.070 i test (molecolari e antigenici) processati,quasi 90mila in più. Il tasso di positività è al 4,1%, in calo rispetto al 5,6% di lunedì. Calano di 185 unità i ricoveri ordinari e di 57 le terapie intensive. Da inizio pandemia contagiate 2.400.598 persone e 83.157 morti. - (PRIMAPRESS)