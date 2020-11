Covid: il bollettino di oggi registra 39.881 nuovi casi e 425 decessi. Lombardia ancora la più colpita e la Campania insegue il Piemonte

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’aggiornamento di oggi 7 novembre per i positivi in Italia, registra 39.881 nuovi casi (circa duemila in più di ieri) su 231.673 tamponi effettuati. I decessi sono stati 425 e i ricoverati in terapia intensiva sono 2.634, vale a dire 119 in più rispetto a ieri. La Lombardia resta la regione con il maggior numero di casi: 11.489 e sono le province di Monza e Varese a registrare il maggior picco. La Campania con 4.309 nuovi positivi, si avvicina al Piemonte (4.437). - (PRIMAPRESS)