Caso Palamara: la Cassazione conferma la radiazione dell’ex presidente dell’Anm

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Cassazione ha confermato la radiazione di Luca Palamara dalla magistratura come deciso dalla sezione disciplinare del Csm.La sentenza diventa definitiva. Per gli ermellini l'obiettivo di Palamara era quello "di condizionare in modo occulto l'attività del Csm",pilotando le nomine dei procuratori di Roma e di Perugia e proponendosi egli stesso come procuratore aggiunto della Capitale dopo aver cercato di delegittimare Paolo Ielo. Palamara ha sempre respinto le accuse negando di aver mai interferito con le nomine. - (PRIMAPRESS)