Condanna Cosentino a 10 anni. L'ex Sottosegretario si è costituito nel carcere romano di Rebibbia

Si è costituito questa mattina nel carere di Rebibbia a Roma, l'ex Sottosegretario Nicola Cosentino. L'imprenditore napoletano che era stato eletto con Forza Italia ed il Popolo delle Libertà dal 1996 al 2013 si è consegnato in carcere per effetto della sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa in quanto ritenuto referente del clan dei Casalesi. I giudici avevano rigettato il ricorso presentato dai legali di Cosentino, gli avvocati Stefano Montone, Agostino De Caro ed Elena Lepre. Cosentino.