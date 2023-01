Caso Cospito: il ministro Nordio ribadisce in conferenza stampa l’indispensabilità del 41 Bis

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella conferenza stampa tenuta oggi a Palazzo Chigi sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito e sulla sua detenzione con il carcere duro del 41 Bis, Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio ha ribadito la linea intransigente del governo e si rimette alla decisione della magistratura per quanto riguarda la decisione sul ricorso del legale dell’anarchico che diede la rimozione, per il suo assistito, del carcere duro anche in considerazione del suo stato di salute precario che lo hanno fatto trasferire da Sassari a Milano per ricevere cure mediche. Per Nordio, tuttavia, il 41 bis attualmente è «indispensabile» e peraltro non si può considerare ora su un singolo caso la proporzionalità diversa delle misure carcerarie. - (PRIMAPRESS)