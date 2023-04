Evasione oligarca russo Uss, Nordio alla Camera: “Il ministero non ha competenze sulla Corte”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "E' stravagante" affermare che il ministero avrebbe potuto impugnare la decisione della magistratura. Così il ministro Nordio, intervenendo alla Camera, sulla fuga del magnate russo Uss, evaso dai domiciliari in Italia. "Il ministero non ha competenza" sui provvedimenti di una corte. La Corte d'Appello di Milano, che ha concesso i domiciliari, "era inondata di osservazioni sul pericolo di fuga.Avevo chiesto di mantenere la custodia in carcere per consegnare Uss agli Usa". L'azione disciplinare per i magistrati di Milano "non è un'interferenza invasiva". Resta il fatto che dovrà essere il magistrato della Corte a chiarire la misura apparsa blanda rispetto alla pericolosità del detenuto. - (PRIMAPRESS)