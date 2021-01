Borghi in Festival: prorogato l'Avviso Pubblico del MiBact al 29 gennaio 2021

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ci sarà una proroga per la partecipèazione all'Avviso Pubblico "Borghi in Festival" promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e dalla Direzione Generale Turismo del MiBact. Con una nota gli uffici del MiBact hanno annunciato la proroga al 29 gennaio 2021 (ore 12) dovuta alla situazione epidemiologica, ancora in corso, e dalle conseguenti misure di contenimento del contagio, ancora in atto. Il finanziamento di progetti riguarda iniziative di rigenerazione urbana, culturale ed economico-sociale dei piccoli Comuni italiani. La comunicazione è stata pubblicata sul sito dedicato: https://borghinfestival.beniculturali.it/ - (PRIMAPRESS)