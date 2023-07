Cinema Revolution, Bergonzoni (MiBaCt): "Oltre 31 milioni di ingressi al cinema"

(PRIMAPRESS) - RICCIONE - “Promossa per questa estate dal MiC con il coinvolgimento del sistema cinematografico, la campagna Cinema Revolution è nata con l’obiettivo di riportare il pubblico nelle sale. La strada è ancora lunga, ma i risultati di giugno dimostrano che la direzione presa è quella giusta: il mese appena concluso ci consegna infatti un risultato migliore rispetto alla media di presenze registrata nello stesso periodo nel triennio 2017-2019 (+7,7%), invertendo finalmente la tendenza". Così la Sottosegretaria alla Cultura Lucia Bergonzoni al convegno di apertura della XII edizione di Ciné-Giornate di Cinema, manifestazione in corso a Riccione, dal titolo Cinema italiano: è vera revolution? e nel presentare i dati del primo semestre 2023 con oltre 31 milioni e 600 mila (+56,4% sui primi sei mesi del 2022). "E in quanto a numero di ingressi - ha aggiuto Bergonzoni - siamo in vantaggio di 16 settimane sul 2022: raggiunto già alla penultima settimana di giugno quanto era stato conseguito da gennaio a inizio ottobre 2022.

Continueremo a lavorare per la piena ripartenza delle sale nella convinzione che si tratti di luoghi fondamentali da un punto di vista sociale e culturale per la vita di una comunità, nonché strategici per la tenuta e lo sviluppo di tutta l'industria cinematografica del nostro Paese".