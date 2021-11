Baby gang: agli arresti domiciliari 8 ragazzi di 15 e 16 anni a Besana Brianza. Accusati di furti e percosse a coetanei

(PRIMAPRESS) - MONZA - Otto ragazzi tra i 15 e i 16 anni sono agli arresti domiciliari per aver picchiato e rapinato dei coetanei, in un parco a Besana Brianza (Monza) in una operazione condotta dai Carabinieri. Disposto per tutti loro anche il divieto di utilizzare dispositivi elettronici. Ci sono anche 4 denunciati a piede libero,di cui uno maggiorenne, per aver partecipato a spedizioni punitive. Alla banda di giovanissimi si contestano 12 episodi di rapine e aggressioni, dopo la denuncia di un coetaneo a cui erano stati rubati 30 euro. - (PRIMAPRESS)