Monza: la Ferrari conquista la pole di F1 con Carlos Sainz. Staccato di 13 millesimi Verstappen

(PRIMAPRESS) - MONZA - L'aria di casa fa bene al Cavallino che a Monza conquista la pole position con Carlos Sainz: il ferrarista stacca il tempo di 1'20"294, 13 millesimi meglio di Max Verstappen (Red Bull) e 67 dell' altra rossa di Charles Leclerc. In seconda fila anche Russell (Mercedes, a 377). Terza fila per Perez e Albon, quarta per Piastri e Hamilton, quinta per Norris e Alonso. Le due Alpine di Gasly e Ocon, l'Aston Martin di Stroll, l'Alfa Romeo di Zhou e la Haas di Magnussen eliminate in Q1. In Q2 fuori Tsunoda, Lawson,Hulkenberg, Bottas e Sargeant. - (PRIMAPRESS)