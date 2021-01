Arte: il Giovane di Botticelli raggiunge la vendita record di 92 milioni di dollari all’asta di Sotheby’s

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L’attesa asta di Sotheby’s a New York che batteva uno dei capolavori del rinascimento italiano si è conclusa, come previsto, con un record: l’opera di Botticelli, Giovane che tiene in mano un tondello, è stato acquistato per la cifra record di 92 milioni di dollari (80 milioni più i diritti d’asta). Il capolavoro rinascimentale era ancora in mano ai privati. - (PRIMAPRESS)