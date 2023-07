Renault: Stéphanie Cau nominata a capo della comunicazione e Catherine Gros "mecenate" dell'arte del gruppo

(PRIMAPRESS) - BOULOGNE-BILLANCOURT - Il Gruppo Renault ha annunciato l’arrivo di Stéphanie Cau come nuova Direttrice della Comunicazione dal 17 luglio 2023. Cau sarà membro del Leadership Team e riporterà a Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. Come Direttrice della Comunicazione, Stéphanie Cau sarà responsabile della comunicazione del Gruppo e delle sue Marche (Renault, Dacia, Alpine, Mobilize). Stéphanie Cau succede a Catherine Gros che, dopo aver svolto questa funzione per 4 anni, assume la responsabilità dei grandi progetti del Gruppo Renault nei settori dell’arte, del patrimonio e del mecenatismo in Francia e nei mercati internazionali, soprattutto tramite la Fondazione dell’azienda. - (PRIMAPRESS)