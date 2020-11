Armenia: sventato un complotto per uccidere il premier Nikol Pashinyan. Arrestato l’ex direttore dei servizi segreti

Premier Armenia, Nikol Pashinyan

(PRIMAPRESS) - ARMENIA - Arrestato l’ex direttore dei servizi segreti in Armenia, Artur Vanetsyan, con l'accusa di aver organizzato un complotto per uccidere il premier Nikol Pashinyan, da giorni al centro di contestazioni per l'accordo di pace con l'Azerbaigian che ha posto fine ai combattimenti nella regione contesa del Nagorno-Karabakh. Assieme a Vanetsyan, che lo scorso maggio ha fondato il Partito della Patria, di orientamento nazionalista, sono stati arrestati un ex capogruppo parlamentare e un volontario di guerra. - (PRIMAPRESS)