Alluvioni Sydney: ordine di evacuazione per 60 mila. Interventi per liberare persone prigioniere nell'auto

SYDNEY - L'ondata di maltempo caratterizzata dalle forti piogge su Sydney ha spinto il premier del New South Wales, Dominic Perrottet, ad emettere ordini di evacuazioni e avvertimenti ufficiali per l'evacuazione di 60 mila persone entro oggi. Perrottet ha precisato che alcune città fra cui Maitland e Singleton nella Hunter Valley sono ancora a rischio inondazioni.Circa 50 interventi di soccorso sono stati effettuati nelle ultime 24 ore,molti dei quali riguardavano persone bloccate nelle auto per la pioggia.