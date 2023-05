SIS 118: a Trani si prepara il XX° Congresso Nazionale del Sistema territoriale di emergenza

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Si terrà a Trani, dal 25 al 27 maggio la XX edizione del congresso nazionale della Società Italiana Sistema 118, dal titolo "Quando salvare la vita è qui e adesso". Un incontro tra gli addetti ai lavori, di livello nazionale, finalizzato a porre interrogativi importanti sulla crisi profonda del Sistema di Emergenza Territoriale nazionale e sulle future prospettive di sviluppo dimensionale dello stesso, oltre che centrato sulle ultime evoluzioni inerenti lo stato dell'arte delle conoscenze scientifiche e di metodologia e strategia gestionale.

"Questa edizione, dichiara il presidente del congresso Donatello Iacobone, Responsabile SET118 della provincia di Barletta-Andria-Trani, si propone di analizzare ed approfondire le tematiche di maggiore rilevanza scientifica che caratterizzano l’operatività del sistema salvavita tempo dipendente118, in un ottica complessiva urgente prioritaria, non più procrastinabile, di valorizzazione del sistema che trova quali interlocutori principali, oltre agli addetti ai lavori, i massimi decisori istituzionali nazionali e regionali insieme alla società civile tutta dei cui interessi di tutela il sistema 118 è espressione ed al tempo stesso sostanza."

Il Presidente Nazionale del SIS 118, Mario Balzanelli pone l'accento sul ruolo del Sistema di Emergenza Territoriale "Importante e determinante in concreto, perché salva ogni giorno la vita di migliaia di persone, quanto, all'esatto contrario, nei fatti documentabili da circa trent'anni, completamente dimenticato dallo Stato: non se ne interessa nessuno. Ogni qualvolta si tratta di supportare un qualsiasi ramo del Servizio Sanitario nazionale - continua Balzanelli - con provvedimenti governativi di potenziamento strutturale e di finanziamento dedicato, particolarmente quando di tratti della Medicina del Territorio, il Sistema 118, puntualmente, sparisce da qualunque atto legislativo, come se non esistesse, come - soprattutto - se chi ci lavora non esistesse. A Trani discuteremo, innanzi tutto, di questo assurdo, affinché il Sistema di Emergenza Territoriale 118 di questo Paese venga preso in dovuta considerazione dai decisori come lo è, in caso di necessità, dai cittadini." Temi sollevati, che riportati nelle cronache dell'emergenza alluvioni di questi giorni, vede il SIS 118 impegnato nell'assistenza sanitaria senza sosta a conferma dell'importanza strategica di un servizio che segna la capacità di risposta del Paese in situazioni critiche. - (PRIMAPRESS)