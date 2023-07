Val Camonica: morta una 16enne per la caduta di un albero in un campo scout

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Una 16enne è morta travolta da un albero in un campo scout nel Bresciano. E' accaduto a Codegolo,in Val Camonica, per il forte maltempo delle ultime ore sulla Lombardia. Sempre nel Bresciano, in Val Dorizzo, un altro campo scout è stato evacuato dai vigili del fuoco. E sempre un albero aveva causato la morte di una donna a Lissone, nel Milanese. Le grandi piogge e il vento in alcune aree del nord sta richiedendo il controllo e la messa in sicurezza del parco arboreo delle città. - (PRIMAPRESS)