Terzo Polo: la replica di Renzi da Radio Leopolda: "Abbiamo fatto di tutto per non far saltare il giochino"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l'annuncio di Calenda della fine del partito unico del Terzo Polo, arriva la replica di Renzi: "Siamo molto dispiaciuti, è stato un errore ma non è la fine del mondo, si ri parte e cercheremo di lavorare insieme senza rilanciare sulle polemiche". Così il leader Iv Renzi a Radio Leopolda. "Abbiamo anche dato la disponibilità a sciogliere Iv il 30/10. Le proposte di Azione e di Iv mostrano che non c'era motivo per rompere -aggiunge- E'andata com'è andata e niente da rimproverarci. Abbiamo fatto di tutto per non far saltare il giochino e ci sentiamo dire che il partito unico è morto senza nemmeno il buon gusto di fare una riunione". - (PRIMAPRESS)