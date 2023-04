Fusione Italia Viva e Azione: è ancora scontro di posizioni tra Calenda e Renzi. Atteso il Comitato Politico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il partito unico del Terzo Polo, come fusione tra Italia Viva di Renzi e Azione di Carlo Calenda, non è detta l'ultima parola ma i toni sono più aspri del solito tra i due leader che si lanciano messaggi a colpi di post sui social. "Alle 18.30 di oggi è convocato il Comitato Politico del Terzo Polo per discussione e votazione della proposta di costituzione del partito unico. Altro tempo da perdere non ne abbiamo". Lo scrive su Facebook Carlo Calenda, leader di Azione. Calenda aveva anche pubblicato su Twitter la proposta inviata a Renzi per la costituzione del partito unico dove non si parla di scioglimento preventivo di Italia Viva e Azione quasi a voler sottolineare in modo prudenziale che la fusione non azzerererà le loro preesistenze. Da Italia Viva Renzi non parla ma lo fa Maria Elena Boschi che precisa che in questa fase il leader non c'entra ma che le regole le avrebbe decise lo stasso Calenda. In altre parole l'inizio della fusione appare poco promettente anche se a pensarci bene l'operazione non poteva essere risolta velocemente. - (PRIMAPRESS)