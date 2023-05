Scudetto Napoli: oggi con l’Udinese la festa per incoronare re Osimhen

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le bottiglie da stappare per lo scudetto di Serie A restano ancora in frigo dopo che la Lazio ieri ha battuto per 2-0 contro il Sassuolo portandosi a -15 punti dal Napoli ma ai partenopei oggi 4 maggio, nel match con l'Udinese (20,45) basterà un punto per laurearsi matematicamente campioni d'Italia!. Un'attesa, dunque, di altre 24 ore verso l'incoronazione di Campione d'Italia 2022/23. "Condivideremo la gioia dell'incoronazione di re Osimhen con quella di King Carlo in Inghilterra" raccontano i tifosi nei quartieri di Fuorigrotta. - (PRIMAPRESS)