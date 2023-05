Serie A: occhi puntati su Lazio-Sassuolo. La sconfitta dei biancocelesti decreterebbe lo scudetto per il Napoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il match Lazio-Sassuolo, valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/23, si gioca oggi 3 maggio allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21:00. Al di là della sfida delle due squadre questa partita fa tenere il fiato sospeso per i festeggiamenti dello scudetto del Napoli che è stato rimandato dopo il pareggio con la Salernitana. Il Sassuolo ha segnato in tutte le nove trasferte contro la Lazio in Serie A (14 gol); i neroverdi hanno disputato più gare esterne andando sempre a segno nella competizione solamente contro l’Atalanta (10). Se la Lazio dovesse perdere con il Sassuolo il Napoli sarebbe automaticamente campione d'Italia della stagione. - (PRIMAPRESS)