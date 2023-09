Sciopero trasporti: domani lunedì 18 settembre braccia incrociate per 24 ore. Richiesto l’aumento salariale

(PRIMAPRESS) - ROMA - È indetto per domani lunedì 18 settembre lo sciopero dei trasporti dichiarato dalle organizzazioni sindacali Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail. Sarà uno sciopero nazionale di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Nella stessa giornata - si legge in una nota di Cotral - le Organizzazioni sindacali Orsa Tpl e Usb hanno proclamato uno sciopero di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 12:30». Le modalità non sono identiche nelle varie città.

I sindacati, che si sono detti pronti a cancellare lo sciopero se verranno convocati dal ministero del Trasporti, chiedono in particolare "un aumento salariale di 300 euro per non restare sempre più distanti dagli stipendi europei" e un percorso che comprenda le 35 ore settimanali nell'ambito di turni di guida più brevi e anche maggiore attenzione all'efficienza del parco-mezzi. - (PRIMAPRESS)