Sciopero trasporti: oggi il venerdì nero da Nord a Sud. Rispettate le fasce di garanzia

ROMA - Sarà un venerdì nero quello di oggi 7 luglio per lo sciopero dei trasporti su tutto lo stivale da Nord a Sud. A rischio bus, metro e tram per l'agitazione in- detta dal sindacato Faisa Confail. Si preannuncia una giornata difficile per gli spostamenti in città con i lavoratori del settore che incroceranno le braccia in fasce orarie differenti a seconda dei territori. Verranno però rispettate le fasce di garanzia. Sciopero ritenuto necessario da Faisa Confail per l'indisponibilità delle associazioni datoriali al confronto sugli adeguamenti essenziali da inserire nel contratto collettivo nazionale di lavoro.