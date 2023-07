Rally Roma Capitale 2023: domani la presentazione in Campidoglio. Il nuovo tracciato da Colle Oppio al Colosseo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà domani 20 luglio alle 11,30 in Campidoglio la conferenza stampa del Rally di Roma Capitale 2023 (28-30 luglio) sesto appuntamento del FIA European Rally Championship e quinto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Dopo la chiusura delle iscrizioni, mentre il mondo sportivo attende la pubblicazione dell’elenco iscritti, Roma si prepara per lo spettacolo del rally della Capitale che anche quest’anno porterà la sua festosa carovana a sfiorare i panorami più suggestivi del centro storico.

Rispetto alle ultime due edizioni, lo show tra le strade di Roma sarà diverso e sposterà il suo baricentro nella zona di Colle Oppio e del Colosseo come mai era accaduto prima d’ora. Un grande happening che si prepara a coinvolgere appassionati, curiosi e turisti in una serata estiva fatta di passione ed adrenalina, con le vetture da rally più belle del panorama europeo. I particolari di questa serata saranno svelati nel dettaglio nel corso della conferenza stampa, in programma appunto domani.

“È con grande piacere che torniamo ad ospitare il Rally di Roma nel cuore della Città Eterna. Per l'undicesima edizione abbiamo voluto confermare il percorso con vista su Colosseo e Colle Oppio: luoghi iconici per eccellenza della Capitale. Una cartolina della nostra città che il 28 luglio rimbalzerà dalle strade del centro storico agli schermi degli appassionati dall’Asia all’America del Nord, dal Centro-Sud America fino a tutto il Vecchio Continente, l’Africa e l'Australia. Lo scorso anno le immagini del Rally Roma fecero il giro del mondo, furono 1200 le persone impegnate nell’organizzazione e 300 i tecnici specializzati degli staff sportivi generando un importante stimolo per l'economia romana" afferma Alessandro Onorato Assessore di Roma Capitale a grandi eventi, al turismo, alla moda e allo sport.



“Abbiamo lavorato insieme con l'Ufficio Grandi Eventi e con l'Assessorato Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale nella persona di Alessandro Onorato per spostare il baricentro al Colosseo e continuare a ricercare miglioramenti e novità per il Rally di Roma Capitale, che cresce di anno in anno e sicuramente scriverà un’altra pagina di festa per la città” ha concluso Max Rendina. - (PRIMAPRESS)