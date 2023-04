In 20 mila alla Via Crucis al Colosseo ma senza il Papa per il freddo. Era collegato da Santa Marta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con una preghiera con quattordici "ringraziamenti" per i doni di Dio all'umanità malgrado i drammi che la scuotono, prima tra tutti la guerra,si è conclusa la Via Crucis al Colosseo.A leggere la preghiera il cardinale vicario del Papa, Angelo De Donatis che lo ha sostituito nella funzione religiosa. Papa Francesco ha seguito attraverso un collegamento, restando a Santa Marta per non esporsi alle basse temperature della serata. Presenti almeno 20 mila fedeli. Appena terminata la benedizione la folla ha urlato "Viva il Papa". - (PRIMAPRESS)