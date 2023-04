Pasqua: l’augurio-appello del presidente ucraino Zelensky all’unità contro le aggressioni alla libertà

(PRIMAPRESS) - KIEV - Per la Pasqua, rivolgendosi a tutte le religioni che in questo periodo celebrano festività che si richiamano alla pace, il presidente ucraino Zelensky invia un augurio-appello all'unità contro l'aggressione russa "Possiamo praticare religioni diverse ma crediamo ugualmente nella libertà", "avere tradizioni diverse ma una comune: la protezione della terra natale", "celebriamo festività in date diverse, ma una sarà l'unica per tutti: il giorno della nostra vittoria",ha detto. Intanto,nella notte, nuovi raid russi su Zaporizhzhia hanno causato due morti. - (PRIMAPRESS)