Nazionale Italiane: il debutto del neo C.T. Luciano Spalletti a Coverciano con Vialli “spirito guida”

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Presentato a Coverciano il nuovo C.T. Della nazionale italiana, Luciano Spalletti che ha preso il posto di Roberto Mancini. "Essere qui è un'emozione indescrivibile. Spero di far rinascere un certo sogno,lo stesso sogno che avevo da bambino quando guardavo la Nazionale. Cosa cerco da questa esperienza? La felicità, un concetto che deve essere chiaro anche ai calciatori.Questa è una maglia importante,bisogna essere felici di indossarla e serve appartenenza. Ci sono campioni che lo hanno dimostrato, come Vialli,che sarà sempre un nostro spirito guida. Eredito una buona squadra". A chi ha chiesto circa le clausole con il Napoli che non gli avrebbero permesso di assumere un nuovo incarico, Spalletti ha risposto che saranno i legali a superare le controversie. - (PRIMAPRESS)