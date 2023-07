Lampedusa: 28 sbarchi di migranti in 24 ore. Tutti partiti dalla Tunisia in barba all’accordo Ue

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - L'hotspit di Lampedusa si è popolato nella notte di altri 1.124 migranti in poche ore. Gli ultimi sono 330 migranti sbarcati in 9 barchini soccorsi in acque antistanti l'isola siciliana e 8 migranti sono stati recuperati dall'isolotto di Lampione. Ventotto approdi in meno di 24 ore. Sui natanti c'erano da un minimo di 17 tunisini fino a un massimo di 57 migranti da Sierra Leone, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Guinea, Sudan, Camerun, Senegal, Gambia. Tutti hanno riferito di essere salpati dalla Tunisia: da Sfax, Chebba e Sidi Mansour. Notizie che sembrano confermare il fallimento degli accordi recenti con la Tunisia con la missione UE di Ursula von der Leyen, Meloni e Rutte. - (PRIMAPRESS)