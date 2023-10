Lampedusa: 8 sbarchi nella notte per 386 migranti. Ora l’hotspot siciliano dovrà trasferire 800 persone

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Otto sbarchi, con un totale di 386 migranti, a partire da ieri sera, a Lampedusa.Gli ultimi arrivi, su due barchini, sono quelli di 100 tra pakistani,benga- lesi, egiziani e siriani, tra i quali 2 donne e 4 minori), soccorsi dalle motovedette di Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza. Entrambi i natanti sbarcati sarebbero salpati da Zouara in Libia.Prima di loro,erano arrivati 533 migranti.Previsto in mattinata il trasferimento di 303 ospiti dall'hotspot dell'isola, dove ora sono in 800. - (PRIMAPRESS)