La maledizione del Titanic: disperso il sottomarino di Ocean Gate che portava turisti sul relitto in Oceano Atlantico

TERRANOVA - Ancora nessuna traccia nonostante la massiccia ricerca, del sommergibile disperso nell'Oceano Atlantico con il suo equipaggio che da domenica si era immerso con turisti nei fondali dove è adagiato il relitto del Titanic.

Il contatto con il sommergibile è stato perso circa un'ora e 45 minuti dopo l'immersione della nave, ha detto la guardia costiera degli Stati Uniti. La società di tour OceanGate ha dichiarato che sta esplorando tutte le opzioni per riportare l'equipaggio in sicurezza. Agenzie governative e società di acque profonde stanno aiutando l'operazione di salvataggio.

OceanGate addebita $ 250.000 (£ 195.612) per un posto per le spedizioni sul Titanic, che si trova a circa 3.800 m (12.500 piedi) sotto le onde a circa 435 miglia (700 km) a sud di St John's, Terranova.

Si ritiene che l'imbarcazione scomparsa sia il sommergibile Titan di OceanGate, un sottomarino delle dimensioni di un camion che può contenere cinque persone e di solito si immerge con una scorta di ossigeno per quattro giorni.

Hamish Harding, un uomo d'affari ed esploratore miliardario britannico di 58 anni, è tra quelli sul sottomarino scomparso, ha detto la sua famiglia.

Sui social media durante il fine settimana, il signor Harding si è detto "orgoglioso di annunciare finalmente" che sarebbe stato a bordo della missione al naufragio del Titanic - ma ha aggiunto che a causa del "peggior inverno a Terranova in 40 anni, questa missione è probabilmente sarà la prima e unica missione con equipaggio sul Titanic nel 2023". In seguito ha scritto: "Si è appena aperta una finestra meteorologica e domani tenteremo un'immersione".