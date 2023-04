Proposte di matrimonio speciali: la francese ApoteoSurprise lancia la dichiarazione d'amore sul relitto del Titanic

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Scaramantici a parte da oggi sarà possibile fare una proposta di matrimonio a 3800 metri di profondità ma non semplicemente per farsi sedurre dal blu profondo del mare ma per vivere un'esperienza davvero unica: sposarsi in un sommergibile ma quasi toccando la prua del Titanic. A proporre l'insolita organizzazione per una dichiarazione d'amore è l'agenzia francese ApoteoSurprise, creata nel 2006 da Nicolas Garreau e specializzata nell'organizzazione di proposte di matrimonio strepitose. La società ha appena lanciato un nuovissimo servizio da 1 milione di euro che permette ai Jack (alias Leonardo di Caprio) del 21° secolo di chiedere la mano dell'amata riproducendo la scena più emblematica del film di James Cameron. Nella località balneare di St. John's, situata nella provincia canadese di Terranova e Labrador, la coppia incontrerà l'equipaggio della spedizione e salirà a bordo della nave che due giorni dopo li porterà sul luogo dell'affondamento del RMS Titanic.

Dopo aver percorso 400 miglia nautiche nell'Oceano Atlantico settentrionale, accompagnati da un capo spedizione e due scienziati, i due innamorati saliranno a bordo di un sommergibile ad alta tecnologia progettato per l'esplorazione di grandi profondità.

L'immersione avrà inizio. Poco a poco, il mondo acquatico in cui affonderà il sottomarino si oscurerà e strane forme di vita incolori sfileranno davanti all'oblò panoramico del dispositivo. Dopo due ore di discesa, gli innamorati raggiungeranno il fondale a 3800 metri e inizieranno a scorgere, tra le creature bioluminescenti, detriti corrosi e alcuni oggetti personali appartenuti ai passeggeri della nave.

Poi sarà arrivato il momento tanto atteso: sorgerà il relitto del RSM Titanic, che dorme da più di un secolo nell'oscurità. Per tutti, l'incredulità lascerà il posto a un abisso di emozioni. - (PRIMAPRESS)