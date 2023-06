Incidente Casal Palocco, il Gip: “Il Suv Lamborghini viaggiava a 124 km/h. Lo spiega la frenata sull’asfalto”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalla perizia cinetica, richiesta dal Gip di Roma sull'incidente di Casal Palocco in cui ha perso la vita il piccolo Manuel, è stata ricavata la velocità a cui andava Il Suv Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro nel momento dell'impatto: l'auto viaggiava ad oltre 124 km orari "immediatamente prima dell'impattto" con la Smart che ha causato la morte del bimbo di 5 anni. E' quanto scrive il gip di Roma che ha disposto i domiciliari per il ventenne per omicidio stradale aggravato."L'assenza di tracce di frenata-scrive il giudice-mostra che la decelerazione improvvisa e rapidisima fu conseguenza dell'avvistamento dell'auto vicino al punto del contatto". - (PRIMAPRESS)