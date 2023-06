Roma: per la morte del piccolo Manuel indagato il 20enne che con un Suv ha travolto l’auto con la famiglia Proietti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo scontro di auto a Casalpalocco, frazione di Roma, in cui ha perso la vita un bimbo di 5 anni, ha scoperchiato un vaso di Pandora in nuovi fenomeni sociali come quello del gruppo “TheBorderline”, youtubers che organizzano sfide su supercar prese a noleggio e che hanno spento la giovane vita di Manuel Proietti. Il 20enne che era alla guida del Suv Lamborghini è ora indagato per omicidio e lesioni stradali. Gravi la mamma e la sorellina del piccolo.

La mamma lo aveva appena ripreso dall’asilo insieme con la sorellina minore. Manuel sedeva sul seggiolino di sicurezza accanto alla madre, di 29, mentre l’altra bimba era dietro sulla Smart quattro porte che percorreva via di Macchia Saponara, a Casal Palocco, quartiere residenziale fra Roma e Ostia.

All’improvviso la city car è stata travolta dal Suv Lamborghini Urus azzurro lanciato a tutta velocità sulla corsia opposta. Un urto mortale: il piccolo Manuel è morto poco dopo al pronto soccorso dell’ospedale Grassi dove è stato trasportato in ambulanza. Mamma e sorellina sono in prognosi riservata al Sant’Eugenio. - (PRIMAPRESS)