Giornalisti in erba: premiate dal Genera Festival di Castelsardo le video-clip di tre istituti scolastici

(PRIMAPRESS) - CASTELSARDO (SASSARI) - il secondo appuntamento con il Genera Festival - Premio Giornalistico Città di Castelsardo al Castello dei Doria ha ospitato il concorso studentesco di video clip per i "giornalisti in erba" realizzato in collaborazione con la Nuova Sardegna e a cui hanno partecipato tre istituti superiori: Liceo Margherita di Castelvì di Sassari, il Liceo scientifico di Castelsardo e l'Istituto Nazionale Canopoleno di Sassari.

Gli studenti sono stati anche protagonisti delle interviste al sindaco di Lula, Mario Calia per il progetto ET per l’Einstein Telescope che sarà realizzato nelle miniere di Sos Enattos. La terza giornata vedrà l'assegnazioni dei Premi di Giornalismo Città di Castelsardo. - (PRIMAPRESS)