Forlì: c’è una vittima accertata per le esondazioni. Il video messaggio del sindaco Zattini

FORLÌ - Il Sindaco Gian Luca Zattini ha pubblicato un nuovo video messaggio rivolto a tutta la cittadinanza per raccomandare di non spostarsi dalle proprie abitazioni se non c'è necessità ma anche di mettersi in contatto con la protezione civile in caso di emergenza. Intanto lo stesso sindaco ha dato conferma di una vittima a causa delle esondazioni. Le previsioni meteo sono ancora di forti precipitazioni sull'area dell'Emilia Romagna ed anche il presidente della regione in un video ha esortato le località più colpite ad osservare le indicazioni fornite dai sindaci.