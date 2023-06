Forlì, Agenzia delle Dogane: arrestato l’ex direttore Marcello Minenna per un filone d’inchiesta della sanità

(PRIMAPRESS) - FORLÌ - Arrestato nell'ambito di un'inchiesta forlivese l'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna. Attuale assessore calabrese all'Ambiente ed ex assessore comunale a Roma, Minenna è ai domiciliari. In tutto 34 i provvedimenti cautelari, nell'inchiesta su vari episodi di corruzione: coinvolti anche un ex parla- mentare e funzionari della prefettura Ravenna e della azienda sanitaria romagnola. Nel mirino degli inquirenti anche gli approvvigionamenti di mascherine. - (PRIMAPRESS)